Раскрыты детали смертельного ДТП с мотоциклистом и шестилетней девочкой Краснодар № 1: врезавшийся в толпу в Темрюке водитель мотоцикла оказался пьян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мотоциклист, который сбил насмерть шестилетнюю девочку, а также еще трех человек, оказался пьян, сообщает Telegram-канал «Краснодар № 1». Кроме того, по информации канала, скончался второй пострадавший — отец погибшего в этой же аварии ребенка.

Канал отмечает, что трое пострадавших, в том числе водитель мотоцикла, все еще остаются в больнице.

Ранее сообщалось, что мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку в городе Темрюке в Краснодарском крае. 36-летний водитель врезался в четырех пешеходов, среди которых было двое детей.

До этого двухлетнего ребенка сбили насмерть в деревне Каракулево в Дуванском районе. Мальчик скончался в машине скорой. 59-летний водитель был трезв и, по его словам, не заметил малыша, который выбежал на проезжую часть. Трагедия случилась на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. На опубликованных кадрах видно одежду ребенка, лежащую на асфальте, и побитую легковую машину.

1 июня в Калужской области на 25-м км автодороги Вязьма — Калуга — Мосальск-2 автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с пассажирским автобусом, на борту которого находились 25 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Другие участники аварии не пострадали.

Кроме того, более десяти человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Ростовской области на 813-м километре трассы М-4 «Дон». Госпитализированы двое. Всего в автобусе находились 32 человека.