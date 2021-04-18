Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге

https://static.news.ru/photo/d900ce68-a03e-11eb-ba75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дожди и мокрый снег могут вернуться в столицу уже во вторник следующей недели, а в среду, по прогнозу, выпадет около половины апрельской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Период аномально тёплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди, пик которых придётся на среду, 21 апреля, всего за сутки выпадет столько, сколько выпало за первые две декады месяца, — до 25 мм, или около половины всего месячного объёма, — рассказал РИА Новости Тишковец.

Синоптик добавил, что температура в ночь на вторник «рухнет» до нуля — плюс 5 градусов, поэтому в некоторых районах столичного региона вместе с дождём может наблюдаться кратковременное выпадение мокрого снега. Днём температура воздуха не превысит отметки плюс 10, что, по словам Тишковца, «соответствует климатическим показателям октября».

Ранее NEWS.ru писал, что предстоящим летом россиянам не стоит ожидать равномерной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что в течение всего сезона будут проявляться как вспышки тепла и засушливой погоды, так и периоды похолодания и дождей.

При этом Вильфанд успокоил россиян, сообщив, что несмотря ни на что, лето 2021 года ожидается нехолодным. Так, в умеренных широтах европейской России, включая Московский регион, температурный режим ожидается в пределах или выше нормы.