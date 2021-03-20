Московский таксист выстрелил в голову отказавшемуся платить пассажиру

https://static.news.ru/photo/7884c6d6-8a5c-11eb-8cbf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка водитель такси ранил из травматического пистолета одного из пассажиров в ходе конфликта. Пострадавшего госпитализировали.

Утром в районе улицы Недорубова произошёл конфликт между водителем и двумя его пассажирами, в ходе которого водитель выстрелил несколько раз из травматического оружия в сторону оппонентов, — сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве.

В результате инцидента один из пассажиров был отправлен в больницу, других участников конфликта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным РЕН ТВ, такси из Реутова в Некрасовку заказали два приятеля, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. По дороге они несколько раз меняли адреса назначения, а когда пришла пора расплачиваться, заявили, что не собираются этого делать, и первыми напали на водителя. Тогда таксист достал пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, но так как это не отпугнуло пассажиров, он ранил одного из нападавших в голову.

Как писал NEWS.ru, в этот же день в Москве на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы произошёл конфликт между водителями ВАЗ-2115 и «Форда Транзит». В результате водитель «Форда» из травматического оружия выстрелил в оппонента, которого позже госпитализировали. Водителя «Форда» доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным источника в правоохранительных органах, он является водителем скорой помощи.