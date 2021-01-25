Московские суды арестовали 30 человек после акции 23 января

https://static.news.ru/photo/41c8e836-5f21-11eb-b730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суды Москвы назначили аресты 30 участникам акции в поддержку политика Алексея Навального, которая проходила в городе 23 января. Кроме того, 64 человека будут оштрафованы.

Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января, — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Там отметили, что всего на рассмотрение судей были направлены 448 административных дел. Семь из них — по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (из них рассмотрели шесть, все обвиняемые признаны виновными и арестованы).

Также поступило 441 дело о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия, рассмотреть успели 88 из них. В результате 64 человека получили наказание в виде административного штрафа, а 24 — в виде ареста.

Сроки арестов по этим делам варьируются от семи до 15 суток, а штрафов — от 10 тысяч до 250 тысяч рублей.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Как писал NEWS.ru, по итогам протестов возбуждено 23 уголовных дела. Это статьи за насилие в отношении представителей власти, перекрытие дорог, хулиганство, призывы к массовым беспорядкам, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и даже за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме этого, власти обещали провести проверки в отношении сотрудников ОМОНа, которые избивали митингующих или случайных прохожих.