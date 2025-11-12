Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП

Мошенников из Перми привлекли к ответственности за инсценировку ДТП, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю. Группа устраивала аварии якобы по вине такси.

В ведомстве рассказали, что фигуранты работали в таксопарке и объединились еще в 2018 году. После инсценировки они незаконно получали страховые выплаты.

Общий ущерб оценили более чем в 2,4 млн рублей. Двоим участникам группировки назначили наказание в виде условного срока, остальные шестеро приговорены к обязательным работам.

Ранее сообщалось, что владельцы легковушек стали получать огромные штрафы из-за мошеннической схемы, к которой прибегают владельцы грузовиков. Они используют номера-дублеры, которые часто совпадают с регистрационными знаками легковых машин.