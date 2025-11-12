Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:30

Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мошенников из Перми привлекли к ответственности за инсценировку ДТП, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю. Группа устраивала аварии якобы по вине такси.

В ведомстве рассказали, что фигуранты работали в таксопарке и объединились еще в 2018 году. После инсценировки они незаконно получали страховые выплаты.

Общий ущерб оценили более чем в 2,4 млн рублей. Двоим участникам группировки назначили наказание в виде условного срока, остальные шестеро приговорены к обязательным работам.

Ранее сообщалось, что владельцы легковушек стали получать огромные штрафы из-за мошеннической схемы, к которой прибегают владельцы грузовиков. Они используют номера-дублеры, которые часто совпадают с регистрационными знаками легковых машин.

Пермь
мошенники
ДТП
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему
Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.