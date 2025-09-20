«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 18:39

Мошенники получили данные от iPhone подростка и потребовали выкуп за доступ

В Сочи мошенники заблокировали iPhone юноши и потребовали у него 7 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток из Сочи лишился доступа к своему телефону, так как не отправил мошенникам, вошедшим в его аккаунт и сменившим на нем пароль, 7 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам матери несовершеннолетнего, злоумышленники связались с ее сыном через Telegram и предложили скачать приложение, которое «позволяет видеть удаленные сообщения в переписках». Подросток поверил им.

Просто подарок на 15-летие ребенку в мусорку получается. А помощи от службы поддержки компании в России не дождешься, — отметила жительница Сочи.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники применяют различные тактики для обмана подростков, в том числе запугивание и попытки втереться в доверие. Они могут представляться учителями или использовать другие уловки, чтобы дети продиктовали им коды из СМС или перешли по фишинговым ссылкам.

До этого 85-летняя бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что неизвестные лица незаконно присвоили себе ее квартиру в московском районе Марьино. Она рассказала, что узнала об этом случайно, когда пришла оплатить коммунальные услуги и услышала, что жилье за ней больше не числится. Женщина обратилась в полицию и к адвокату.

подростки
Сочи
мошенники
выкуп
iPhone
