Мошенники получили данные от iPhone подростка и потребовали выкуп за доступ В Сочи мошенники заблокировали iPhone юноши и потребовали у него 7 тысяч рублей

Подросток из Сочи лишился доступа к своему телефону, так как не отправил мошенникам, вошедшим в его аккаунт и сменившим на нем пароль, 7 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам матери несовершеннолетнего, злоумышленники связались с ее сыном через Telegram и предложили скачать приложение, которое «позволяет видеть удаленные сообщения в переписках». Подросток поверил им.

Просто подарок на 15-летие ребенку в мусорку получается. А помощи от службы поддержки компании в России не дождешься, — отметила жительница Сочи.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники применяют различные тактики для обмана подростков, в том числе запугивание и попытки втереться в доверие. Они могут представляться учителями или использовать другие уловки, чтобы дети продиктовали им коды из СМС или перешли по фишинговым ссылкам.