Мошенники оставили пожилую петербурженку без квартиры за 8 млн рублей

Петербурженка лишилась единственного жилья за 8 млн рублей после столкновения с мошенниками, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Подозреваемыми оказались двое братьев.

В ведомстве рассказали, что аферисты незаконно завладели документами на жилье, узнав об одинокой пенсионерке. Они подготовили фиктивный договор купли-продажи и подали его на государственную регистрацию, чтобы переоформить недвижимость на себя.

Правоохранители провели обыски и осмотрели место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оригиналы документов на квартиру и проверяют фигурантов на причастность к другим подобным случаям.

Ранее экономист Надежда Капустина рассказала, что сделку по покупке квартиры лучше заключать в присутствии нотариуса. Она также напомнила, что все расчеты между сторонами должны производиться только в безналичной форме.