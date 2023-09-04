Момент прилета ракеты ВСУ по жилой многоэтажке в Донецке попал на видео

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ведут обстрел Ворошиловского и Киевского районов Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Один из снарядов попал в жилую многоэтажку. На опубликованных кадрах ракета ВСУ ударяет прямо по зданию, после чего начинается пожар.

По словам мэра, прилет зафиксирован на улице Розы Люксембург и проспекте Мира. Украинская армия ведет «хаотичный обстрел», добавил мэр. Он призвал граждан не покидать укрытия, отметив, что в зоне риска находится парк коварных фигур «Изумруд».

Временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 17 в Ворошиловском районе на участке пр. Мира — пр. Ватутина по причине обрыва контактного провода в результате обстрела, — добавил Кулемзин.

Ранее мэр Донецка сообщил, что в результате ночного обстрела города погиб один пенсионер. В период с 21:00 до 09:00 украинская армия атаковала столицу ДНР дважды. Все прилеты зафиксированы в Петровском районе.

Днем ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили два человека. Также сообщается о повреждениях жилых построек. Незначительный ущерб был нанесен и городскому детскому саду.