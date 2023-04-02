Молодой петербурженке на голову упала лопата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском районе Петербурге 30 марта примерно в 15 часов на голову 23-летней местной жительницы упала лопата, сообщает 78.ru.

Уточняется, что ЧП произошло возле магазина «Улыбка радуги». Петербурженка была доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Ранее в городе Серове Свердловской области глыба льда рухнула на 16-летнего школьника с пятого этажа жилого дома. Вместе с пострадавшим в момент происшествия был его друг, мать которого рассказала, что прохожие не обращали внимания на ребенка. Помочь вызвался лишь один мужчина. Он вызвал школьнику скорую помощь, к приезду которой мальчик уже очнулся. Молодому человеку повезло — медики не нашли у него серьезных травм. Подросток в момент падения льда был в шапке и капюшоне, а также успел закрыть голову руками.

До этого в Челябинской области 10-летний ребенок был смертельно травмирован в результате падения на него глыбы льда. Увесистый кусок обледеневшего снега упал на школьника с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса. В связи с этим местными органами было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.