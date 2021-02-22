«Молодая гвардия ЕР» поздравила ветеранов письмом с десятками ошибок

Председатель вольского отделения «Молодой гвардии Единой России» Екатерина Колбова опубликовала поздравление для ветеранов с Днём защитника отечества. В тексте письма допущено множество ошибок.
В тексте использованы слова «жкизнь», «шаших», «когдя», «соллдаты», «нанеки», «дететво», «гишину», «дюм», «жинвём».
Ещё тогда нас не было на свете, Когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили Вы пиланете Великий Май, победный Май! Ещё тогда нас не было на свете, Когда в военной буре огневой, Судьбу решани будущих столетий, к"бой велин, священный бой! — написано в письме (авторские орфография и пунктуация сохранены).
Колбова устроила фотосессию с письмами, а затем