«Молодая гвардия ЕР» поздравила ветеранов письмом с десятками ошибок

Настоятель Свято-Никольского храма Улан-Удэ иеромонах Николай посетил управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии. Он освятил кабинеты и транспорт ведомства, в том числе автозак. Обряд носил название «освящение колесницы».

В ведомстве сообщили, что в управлении наркоконтроля есть традиция приглашать в начале года служителей разных религий. Иеромонах Николай провёл освящение кабинетов здания Управления, а также служебного автотранспорта особым чином, именуемым...