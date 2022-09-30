Мобилизованным жителям Подмосковья выдали новое снаряжение

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мобилизованные жители Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Воробьева получили новое необходимое в зоне боевых действий снаряжение, передает «360». Таманской дивизии, для службы в которой призывают жителей Московской области, передали свыше 5,6 тысячи вещей — обувь, термобелье, спальные мешки, выдерживающие температуру до минус 30 градусов, баллистические очки, рюкзаки, сапоги. Также бойцов снарядили лекарствами, хозтоварами, приборами и квадрокоптерами.

Все вещи, которые мы сегодня привезли, нужны и в бою, и в быту. Впереди зима, поэтому в приоритете теплые вещи, обувь, спальные мешки до −30°С, термобелье <...> Часть всего самого востребованного привезли сегодня: квадрокоптеры, разгрузочные жилеты, спальные мешки, баллистические очки, обувь. И если что-то понадобится еще, с этим тоже обязательно поможем, — заявил Воробьев.

Губернатор Московской области ранее поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и призвал уделить особенное внимание семьям россиян, которые отправятся в зону проведения спецоперации. По его словам, каждый призванный из Подмосковья резервист должен быть обеспечен всем необходимым.

Также Андрей Воробьев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину привлечь малый и средний бизнес к программе «Профессионалитет», благодаря которой студенты колледжей могут иметь возможность проходить стажировки в крупных компаниях. Он добавил, что такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров. Глава российского правительства эту инициативу поддержал.