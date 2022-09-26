Мобилизованный новосибирец подарил матери кошку, чтобы скрасить одиночество

Фото: ЕЛЕНА ОТМАХОВА/sib.fm

38-летний житель Новосибирска по имени Александр перед отправкой в зону боевых действий СВО подарил своей маме кошку, чтобы она не скучала в одиночестве, передает «МК в Новосибирске». Мужчина рассказал, что повестку также получил его брат, в призывной пункт они отправились вместе. По его словам, он не намерен скрываться от военкомата.

Я мазаться, прятаться не буду — поеду вместе с ним, — заявил мужчина.

Танкист переживал лишь из-за того, что его пожилая мать останется одна. Для того, чтобы ей было не так одиноко, поэтому он решил подарить ей кошку, которую назвал Муськой.

Уточняется, что мужчина — ветеран войны в Чечне, где он воевал в легендарном 160-ом танковом полку под командованием Юрия Буданова.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что частичная мобилизация в России будет завершена в ближайшее время. По его мнению, в скором времени все регионы нашей страны вслед за Крымом и Якутией объявят об успешном завершении данных мероприятий.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков создал комиссии в военкоматах для борьбы с перегибами частичной мобилизации. Отмечается, что с каждым случаем власти будут разбираться отдельно. В пресс-службе также отметили, что указом Клычкова были созданы листы единого образца для обращений граждан, с указанием в них ФИО, адреса и телефона для связи, где мобилизованные смогут высказать свои пожелания. Власти региона также пообещали помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, например с кредитами.