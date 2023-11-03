Многодетные родители требуют с больницы 10 млн рублей после смерти сына Е1: в Нижнем Тагиле родители умершего младенца требуют с больницы 10 млн рублей

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Многодетные родители в Нижнем Тагиле требуют 10 млн рублей от детской больницы, в которой в декабре прошлого года скончался их пятимесячный сын, пишет портал Е1. Судебно-медицинская экспертиза доказала, что младенца можно было спасти.

У ребенка было заболевание, вызвавшее развитие двусторонней пневмонии. Инфекция протекала бессимптомно, поэтому заметили ее слишком поздно. Накануне трагедии мать рассказала врачам, что заметила у сына одышку, но, как она утверждает, доктора на это внимания не обратили. Согласно справке, причиной смерти стали нехватка дыхания и долевая пневмония. Всего в семье было четверо детей.

Адвокат семейной пары Юлия Липинская считает, что сумма взыскания, которую требуют родители, обоснованна. Она добавила, что уже подала обращение в прокуратуру Свердловской области, чтобы выяснить, почему надзорные органы, в том числе Министерство здравоохранения региона не нашли нарушений при оказании медицинской помощи ребенку.

Ранее в одном из роддомов Новосибирска не нашли ответственных за падение новорожденной девочки вниз головой на бетонный пол, у нее диагностировали переломы черепа. Сначала врачи заявили, что ЧП случилось из-за стремительных родов, а позже и вовсе усомнились в самом факте падения ребенка.