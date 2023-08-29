В новосибирском роддоме не нашли виновных в переломе черепа у младенца В новосибирском роддоме не нашли виновных в падении ребенка с переломом черепа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из роддомов Новосибирска не нашли ответственных за инцидент, произошедший в июле прошлого года, когда новорожденная девочка упала вниз головой на бетонный пол, получив переломы черепа, сообщает «КП — Новосибирск». Сначала врачи заявили, что ЧП случилось из-за стремительных родов, а позже и вовсе усомнились в самом факте падения ребенка.

Как пишет издание, Мариэль родилась в июле 2022 года. По словам мамы девочки, акушер, принимавшая роды, не оказала ей своевременной помощи, в результате чего младенец упал вниз головой на пол. Было возбуждено уголовное дело, однако несколько экспертиз показали, что вины врачей в произошедшем нет. Причиной ЧП назвали стремительные роды матери. После того как делом занялся лично Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, была проведена новая экспертиза, результаты которой окончательно обескуражили родственников ребенка. Теперь специалисты утверждали, что переломы правой и левой теменных костей и гематому теменно-затылочной области Мариэль получила еще в родовых путях.

Там говорится, что перелом ребенок получил во время прохождения через родовые пути. То есть даже если у нас будет видео, на котором видно падение ребенка, это ничего не поменяет. Ведь, по мнению экспертов, ребенок падал уже с переломами, — рассказала бабушка девочки.

Кроме того, как добавила женщина, теперь врачи ставят под сомнение сам факт падения ребенка на пол. При этом бабушка Мариэль указывает на несколько спорных моментов в документах.

В экспертизе умалчивают о ряде факторов. К примеру, не отвечают на вопрос про разрыв пуповины, не упоминают показания других рожениц. Не акцентируют внимание на том, что показания медработников разнятся, — рассказала женщина.

По ее словам, спустя год после инцидента травма, похоже, дает о себе знать: у ребенка возникли проблемы со зрением.

Не знаю, насколько это связано с тем, что произошло, но зрение низкое, отправили к окулисту. Внучку будут наблюдать и обследовать, — рассказала бабушка девочки.

Ранее суд города Братска Иркутской области удовлетворил иск семьи Богдановых к местному медицинскому центру, где три года назад у них умерла новорожденная дочь, а мать потеряла способность к деторождению. Сумма компенсации составила 5 млн рублей.