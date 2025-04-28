Младенец внезапно умер после нескольких дней температуры Четырехмесячный ребенок умер в Краснодаре после нескольких дней с температурой

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре умер четырехмесячный младенец после нескольких дней высокой температуры, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что родители списали недомогание ребенка на прорезывание зубов и не вызывали скорую помощь.

Как выяснил канал, сначала у ребенка была температура 37 градусов, затем она начала расти. Спустя три дня состояние малыша резко ухудшилось, и ему срочно вызвали врачей. Младенца госпитализировали, но не смогли спасти. Предварительно, он умер от менингита.

Ранее жительница Благовещенска заявила, что ее сын умер в результате врачебной ошибки. По ее словам, младенцу нанесли родовую травму, сломав плечо, а на следующее утро он скончался. Медики, однако, с этим не согласны.

Отмечается, что малыш застрял в родовых путях. Чтобы помочь женщине, врачи сильно давили ей на живот. Когда ребенок родился, врачи быстро обнаружили, что его правая рука сломана, поэтому младенца отправили в реанимацию. Малыш был подключен к аппарату ИВЛ, однако ночью впал в кому, а на следующее утро скончался.

До этого врач-анестезиолог уфимской больницы пыталась ввести двухлетнему мальчику катетер в подключичную вену, а попала в легкое. Процедура должна была проводиться под контролем УЗИ, однако медик ее провела на глаз, что стоило ребенку жизни.