Младенец со сломанным плечом умер на следующий день после рождения В Благовещенске младенец умер после нанесенной врачами травмы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Жительница Благовещенска заявила KP.RU, что ее сын умер в результате врачебной ошибки. По ее словам, младенцу нанесли родовую травму, сломав плечо, а на следующее утро он скончался. Медики, однако, с этим не согласны.

Отмечается, что Ольга настаивала на кесаревом сечении, но врачи уверяли, что у нее получится родить самостоятельно. Роды начались 13 декабря прошлого года, но малыш застрял в родовых путях. Чтобы помочь женщине, врачи сильно давили ей на живот. Когда ребенок родился, то закричал сильнее, чем это происходит обычно. Врачи быстро обнаружили, что его правая рука сломана, поэтому младенца отправили в реанимацию.

Матери объяснили, что у ее ребенка болевой шок из-за перелома плеча. Сын был подключен к аппарату ИВЛ, однако ночью впал в кому, а на следующее утро скончался. В качестве причины смерти врачи указали двустороннюю пневмонию и отек мозга, но женщина им не верит. По ее мнению, воспаления легких у ребенка не было, а убили его родовые травмы, нанесенные медиками.

Родители погибшего малыша написали заявление в Следственный комитет. Независимая экспертиза подтвердила выводы врачей, но мать и отец называют их ложными. Они обратились к юристу и готовятся к дальнейшим разбирательствам. Ольга написала жалобу на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее врач-анестезиолог уфимской больницы пыталась ввести двухлетнему мальчику катетер в подключичную вену, а попала в легкое. Процедура должна была проводиться под контролем УЗИ, однако медик ее провела на глаз, что стоило ребенку жизни.