Мишустин приехал в Псковскую область

https://static.news.ru/photo/b777e51c-71ed-11eb-b25f-96000091f725_660.jpg Фото: government.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Псковскую область посетил «социальный городок», который строится в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» и встретился с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Они обсудили поддержку участников промышленных кластеров и инвестиции в модернизацию первичного звена здравоохранения.

Очень мне понравился объект социального назначения, который на сегодняшний день демонстрирует по проекту «Демография» такой очень важный, сбалансированный подход для людей пожилых. Я очень вас прошу взять под личный контроль строительство, чтобы мы уже в следующем году могли всё ввести в строй, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Премьер-министр, осмотрев соцгородок под Псковом, раскритиковал его за слишком долгие сроки строительства: с 2013 года его ввод в эксплуатацию постоянно откладывался. Также он отметил промышленный кластер «Моглино» и поинтересовался у губернатора о планах по модернизации первичного звена здравоохранения.

Почти 500 миллионов рублей ежегодно мы будем получать, это позволит проводить ремонт поликлиник и больниц в районах, покупать необходимую медицинскую технику, хорошую, современную, — сообщил ему Ведерников.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мишустин побывал в Ростовской области, где посетил завод «Ростсельмаш». Там он осмотрел сборочный цех и проехался на комбайне Torum 785 по территории завода. Мишустину показали, как производятся узлы трансмиссии из отечественных компонентов. Раньше эти детали приходилась покупать в Японии. С августа на предприятии выпускают коробки передач для тракторов 2000-й серии. Генеральный директор предприятия Валерий Мальцев рассказал Мишустину о программе импортозамещения.