Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы

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Временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы России должны быть утверждены до 8 декабря. Соответствующее поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту.

Как сообщается на официальном сайте правительства, вопрос доставки лекарств обсуждался на заседании координационного совета 1 декабря. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, уже отработаны логистические цепочки поставок вакцины в регионы. Склады готовы к приёму, завершается отработка цепи поставок препарата непосредственно в больницы. Отмечается, что временные правила доставки должны закрепить процедуру.

Губернаторы по поручению Михаила Мишустина должны продолжить работу по обеспечению надлежащей медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, которые лечатся дома. Кроме того, Председатель Правительства обязал их следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры были адекватны обстановке, складывающейся в регионе, — говорится в сообщении.

По словам премьера, ситуация с коронавирусом в стране развивается неравномерно. Он подчеркнул, что главы регионов с высокой заболеваемостью и загруженностью системы здравоохранения должны быть более решительны в принятии ограничительных мер.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.