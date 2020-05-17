Мишустин назвал число регионов, готовых смягчить ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5192ba5a-98f0-11ea-933d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Двадцать семь регионов России, где прирост заболеваемости коронавирусом очень низкий, готовы к постепенному смягчению ограничений. Об этом заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Заявление премьер-министр сделал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое проходит в режиме видеоконференции. Мишустин продолжает находиться в больнице после подтверждения у него COVID-19, передаёт РИА Новости.

Также глава кабмина обратил внимание, что для людей старше 65 лет режим самоизоляции сохранится в полном объёме.

Кроме того, Мишустин потребовал не допускать ситуации с задержкой выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Ответственной за исполнение этого поручения он назначил вице-премьера Татьяну Голикову.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты. Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников, не надо ждать для этого даты заработной платы, подчеркнул Мишустин. Фактор времени тоже не нужно учитывать при расчёте федеральных выплат. Доплаты медработникам, которые рискуя жизнью и здоровьем помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами. Более того, это распространяется и на сотрудников, работающих по аутсорсингу, например водителей скорой помощи.

Кабмин также утвердил распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей. Эти деньги должны обеспечить необходимые выплаты за май, для чего Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей и в выходные дни.