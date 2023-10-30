Минздрав Дагестана сообщил о двух тяжело пострадавших в ходе беспорядков Минздрав РД: в беспорядках в аэропорту Махачкалы тяжело пострадали два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики республиканских стационаров занимаются лечением 10 пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана. Там отметили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии. <...> Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что ситуация с оказанием медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой.

Ранее в ведомстве сообщили, что несколько человек получили ранения в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, точное количество пострадавших не называлось. В свою очередь, Telegram-канал Baza написал об одном раненом полицейском в результате протестов. По данным канала, страж порядка получил ранение камнем в голову и был госпитализирован в одну из клиник столицы Дагестана, где ему проводят МРТ.

По мнению юриста Александра Хоминского, в случае наказания участников беспорядков в Дагестане, речь должна идти исключительно об уголовной ответственности. «Рубикон», разделяющий УК и КоАП, манифестантами был перейден, считает эксперт.