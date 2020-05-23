Минздрав Башкирии опроверг изоляцию медсестёр в морге

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Министерство здравоохранения Башкирии заявило, что группу контактировавших с заражённым коронавирусом медсестёр Архангельской районной больницы изолировали не в морге, а в находящемся по соседству обсерваторе.

В минздраве уточнили, что обсерватор обустроен в боковой комнате одноэтажного больничного здания морга. Связавшаяся с журналистами медсестра Аниса Рахматуллина заявила, что в помещении нет душа, горячей воды и отопления, но «больше всего угнетал запах трупов».

Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати, — цитирует РБК сообщение республиканского минздрава.

Как писал NEWS.ru, главврач больницы Людмила Хатмуллина заявила, что создание обсерватора в здании морга согласовали «вышестоящие инстанции». Она опровергла информацию о плохих условиях и трупном запахе.

Медсёстры проводили санитарную обработку, после чего их решили изолировать. Женщины думали, что отправятся в специальное общежитие, однако к медработникам приставили охранников и предложили пройти в здание морга.