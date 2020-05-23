Главврач больницы в Башкирии объяснил «изоляцию» медсестёр в морге

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Главный врач центральной районной больницы Архангельска Людмила Хатмуллина прокомментировала сообщения СМИ об изоляции двух медсестёр медучреждения в морге. По её словам, сотрудниц после контакта с больной COVID-19 поместили в изолятор в БАК-лаборатории, которая находится с моргом в одном здании.

У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, и там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет, — пояснила она в беседе с РИА Новости.

Она подчеркнула, что схема работы госпиталя и изолятора ранее была согласована с вышестоящими инстанциями. Никаких нарушений со стороны больницы нет.

Как писал NEWS.ru, медсёстры проводили санитарную обработку в отделении, после чего их решили изолировать. Они думали, что отправят в специальное общежитие, однако к медработникам приставили охранников и предложили пройти в морг. Женщины возмущались и плакали, но главный врач начала угрожать, что их отведут в морг в наручниках.