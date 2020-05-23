В Архангельске медсестёр заперли в морге из-за контакта с больной COVID-19

https://static.news.ru/photo/086fda2a-9db8-11ea-bb18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche/Global Look Press

Двух медсестёр под угрозой увольнения и уголовного преследования на ночь заперли в морге после контакта с инфицированной коронавирусом женщиной. Инцидент произошёл в центральной районной больнице Архангельска.

У 65-летней пациентки 14 мая подтвердился коронавирус, её отправили в Уфу. Медсестры проводили санитарную обработку в отделении, после чего их решили изолировать. Они думали, что отправят в специальное общежитие, однако к медработникам приставили охранников и предложили пройти в морг. Женщины возмущались и плакали, но главный врач начала угрожать, что их отведут в морг в наручниках, передает Lenta.ru.

Медсёстры рассказали, что в морге не было горячей воды, отопления, душа, но хуже всего было от запаха трупов. На следующий день одной из них позволили переместиться на изоляцию в её частный дом. Второй работнице, которая живёт с родственниками, пришлось ехать работать в провизорный госпиталь. Вечером её также отпустили, но предупредили, что вызовут в больницу, если поступит пациент с пневмонией или ОРВИ.

Главный врач архангельской больницы Людмила Хатмуллина заявила, что медсестёр поместили в изолятор в БАК-лаборатории, которая находится с моргом в одном здании. По её словам, в этом отсеке постоянно есть дежурный, отсутствует запах.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница итальянской провинции Савона оказалась заперта на карантин в одном доме с телом скончавшегося супруга. Это произошло из-за того, что власти решили дождаться официального подтверждения наличия инфекции у умершего. Правила карантина таковы, что к телам умерших от коронавируса нельзя даже приближаться. Когда мужчин умер, врачи несколько дней ждали результаты его анализов. Перед смертью у погибшего обнаружились симптомы коронавируса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированных (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).