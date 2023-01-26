Минниханова лишат статуса президента раньше срока Госсовет Татарстана решил переименовать президента в раиса без переходного периода

Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов

Госсовет Татарстана 26 января принял в окончательном чтении поправки, в соответствии с которыми переименование президента республики в главу-раиса пройдет без переходного периода. Таким образом, нынешний руководитель региона Рустам Минниханов перестанет быть президентом до истечения срока своих полномочий, передает ТАСС.

Было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня законопроекта, — говорится в сообщении.

Татарстан оставался единственной республикой, где сохранялась должность президента. После внесения изменений в Конституцию РФ от регионов на федеральном уровне потребовали привести должности в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Закон запрещает использовать наименование «президент» для глав регионов.

В конце декабря члены комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению не поддержали внесенные в парламент изменения в Конституцию республики. Тогда депутаты раскритиковали поправку о переименовании должности президента Татарстана.

Политолог Аббас Галлямов летом 2022 года называл переименование глав республик «демонстративным жестом президента РФ Владимира Путина». Путин подписал указ о составе Госсовета, в котором должность Минниханова была изменена с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан» 12 июля.