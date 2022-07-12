Политолог объяснил переименование поста Минниханова Политолог объяснил переименование поста руководителя Татарстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рустам Минниханов

Переименование должности руководителя Татарстана Рустама Минниханова с президента на главу республики — демонстративный жест президента РФ Владимира Путина, считает политолог Аббас Галлямов. Татарстан до настоящего времени оставался единственным регионом, руководитель которого именовался президентом. Однако, как отметил эксперт, внесенные указом главы государства изменения касаются только двух документов.

Строго говоря, здесь вносится изменение только в два документа. Ничто не мешает президенту Татарстана продолжать называться так же, как он назывался раньше, — подчеркнул Галлямов.

На официальном сайте Минниханова его должность до сих пор указана как «президент Республики Татарстан».

Принятый ранее закон об организации публичной власти в субъектах РФ запрещает использовать наименование «президент» для глав регионов. Сам Минниханов после принятия закона заявил, что Татарстан, являясь законопослушным регионом, будет исполнять требования закона, хотя мнение республики и не было услышано в ходе принятия проекта.

12 июля Путин подписал указ о составе Госсовета, в котором должность Минниханова была изменена с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».