В Татарстане предложили отозвать поправки о названии должности президента

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов

Члены комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению не поддержали внесенные в парламент изменения конституции республики, сообщает «Коммерсант». Депутаты раскритиковали поправку о переименовании должности президента Татарстана.

Рекомендовать инициативной группе депутатов отозвать законопроект в предложенной редакции, — предложил глава комитета Альберт Хабибуллин, чье мнение поддержали большинством голосов.

Депутаты также выразили недовольство отменой требования кандидат на пост высшего должностного лица республики о знании двух госязыков — русского и татарского.

На данный момент законопроект о поправках опубликован на сайте Госсовета субъекта РФ, он был внесен группой депутатов и может быть рассмотрен на ближайшем заседании, которое запланировано на 23 декабря.

В пояснительной записке говорится, что документ направлен на приведение конституции республики в соответствие с законом о поправке к Конституции РФ и новой редакцией федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.