Министров здравоохранения в регионах будут согласовывать с Минздравом

https://static.news.ru/photo/00d1b24e-2f0c-11eb-a921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательное согласование с Минздравом РФ кандидатур на должность руководителя органа управления здравоохранением в субъекте РФ. Порядок такого согласования должно установить правительство.

Реализация Стратегии развития здравоохранения в РФ и национального проекта «Здравоохранение» может быть обеспечена только согласованными действиями федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, — цитирует ТАСС проект правительства.

Как отметили в кабмине, одним из основополагающих принципов реализации нацпроекта «Здравоохранение» является взаимосвязанность и взаимозависимость достижения целей и результатов федеральных проектов с их реализацией на местах. Предлагаемое законопроектом решение не является новым, подобный механизм назначения уже действовал до 2015 года.

Как писал NEWS.ru, представители правоохранительных органов проводят проверку в Министерстве здравоохранения Омской области, а также в региональной дирекции государственной системы здравоохранения, которая занимается закупками медицинского оборудования. При этом в министерстве не подтвердили появившуюся ранее информацию о задержании главы дирекции по обслуживанию Виктора Бабикова, которого назначила бывшая глава Минздрава Ирина Солдатова. Местные журналисты связывают проверку с госзакупками, которые проводились за шесть месяцев работы Солдатовой и Бабикова на своих постах.