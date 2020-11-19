Силовики проводят проверку в омском Минздраве

https://static.news.ru/photo/7667ae42-2a6f-11eb-a079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители правоохранительных органов проводят проверку в Министерстве здравоохранения Омской области, а также в региональной дирекции государственной системы здравоохранения, которая занимается закупками медицинского оборудования, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сотрудниками силовых структур проводится проверка в дирекции [по обслуживанию государственной системы] здравоохранения и Министерстве здравоохранения, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что силовики берут объяснения с должностных лиц. При этом в министерстве не подтвердили появившуюся ранее информацию о задержании главы дирекции по обслуживанию Виктора Бабикова, которого назначила бывшая глава Минздрава Ирина Солдатова. Сейчас мужчина даёт показания, передаёт ТАСС.

Местные журналисты связывают проверку с госзакупками, которые проводились за шесть месяцев работы Солдатовой и Бабикова на своих постах.

Как писал NEWS.ru, 27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

В результате в регионе сменился министр здравоохранения.