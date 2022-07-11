Микроавтобус с детьми попал в аварию в Крыму

Фото: Прокуратура Республики Крым

Микроавтобус Hyundai, в салоне которого находилось шестеро детей, попал в аварию в Крыму, сообщили на сайте прокуратуры Крымского полуострова. Уточняется, что транспортное средство, следовавшее из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за пределы дороги. После этого автобус упал в кювет и перевернулся. В результате ДТП троих несовершеннолетних госпитализировали с травмами. Другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за пределы проезжей части, после чего транспортное средство совершило опрокидывание в кювет с последующим переворотом. Кроме водителя в автобусе находилось семь пассажиров, среди которых шестеро детей, — сказано в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Крыма проведет проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в ДТП на трассе М-10 под Санкт-Петербургом. Микроавтобус врезался в силовое ограждение дороги у деревни Болотница.





