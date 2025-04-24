Мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Подмосковье

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В подмосковной Коммунарке приезжий из стран Средней Азии плюнул в лицо 11-летней девочке, сообщили в Telegram-канале движения «Русская община». Мигрант работает кассиром в одном из магазинов, где все и произошло. Почему мужчина позволил себе плюнуть в лицо ребенку, неизвестно.

Дружинники оперативно посетили магазин и выявили сотрудника, у которого есть явные трудности в межличностной коммуникации, — сказано в сообщении.

Участники движения провели с мигрантом «разъяснительную беседу», напомнив, что в «российском обществе люди соблюдают нормы приличия и ведут себя вежливо с посетителями магазина». Мужчина принес извинения и девочке, и ее отцу, а также заверил, что подобное больше не повторится.

Ранее в Москве мальчик попал в реанимацию со сломанной челюстью после избиения двумя подростками-мигрантами. Позже их отчислили из школы. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что семьи приезжих, дети которых избили восьмиклассника, должны быть выдворены из России. Парламентарий потребовал проверить законность их пребывания в стране и в случае нарушений немедленно выслать за ее пределы.

В Ленинградской области до этого задержали 44-летнего мигранта, которого подозревают в изнасиловании 24-летней знакомой в съемном коттедже под Гатчиной. Мужчина находился в состоянии опьянения.