В Госдуме резко высказались об избиении школьника детьми мигрантов Депутат Нилов: семьи избивших школьника детей мигрантов надо выдворить из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ярослав Нилов

Семьи мигрантов, дети которых избили московского школьника, должны быть выдворены из России, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, несовершеннолетние преступники могут избежать наказания из-за возраста, поэтому необходимо принять жесткие меры в отношении их родителей. Парламентарий потребовал проверить законность их пребывания в стране и в случае нарушений немедленно выслать за пределы РФ.

Просто обнаглевшие. Самое основное — они могут не понести должного наказания, потому что еще не достигли возраста привлечения к ответственности, все зависит от того, какую статью и пункт применят. Нужно проверить легальность пребывания в России их родителей. Они должны компенсировать весь ущерб, понести максимально возможную ответственность. А дальше вышвырнуть к чертовой матери за пределы России с широким освещением в назидание другим иностранцам, кто будет прикасаться к нашим российским детям, — высказался Нилов.

Депутат подчеркнул, что подобные инциденты провоцируют граждан на самосуд, напомнив о событиях в Челябинской области. Парламентарий также предложил снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет за групповое насилие против несовершеннолетних.

Самым жестким образом надо реагировать. В противном случае мы добьемся того, что начнется самосуд, как у нас было в Челябинской области с цыганами, когда люди начали просто приходить и наводить порядок. Надо поддержать предложение ЛДПР, которое мы внесли в Госдуму, чтобы можно было за подобные действия, когда они совершаются в отношении малолетних, привлекать к уголовной ответственности подростков с 14 лет. Я полагаю, что и сейчас можно рассмотреть такую возможность, так как избиение совершено умышленно группой лиц по предварительному сговору, — резюмировал Нилов.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что детям мигрантов необходимо полностью запретить обучение в школах РФ. По его мнению, это единственный способ обеспечить безопасность российских подростков и сохранить комфортную образовательную среду. Он также назвал бесполезными действующие меры, требующие от детей мигрантов знания русского языка для поступления в образовательные учреждения.