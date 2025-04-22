Из московской школы отчислили избивших восьмиклассника детей мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве отчислили из школы № 2120 двух детей мигрантов, жестоко избивших восьмиклассника, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки. Отмечается, что пострадавший оказался в реанимации со сломанной челюстью.

Школа № 2120 инициировала проведение внеочередного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы, — сказано в сообщении.

Проблему подняла член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она написала, что малолетние преступники привязались к парню из-за его внешнего вида: им не понравилось, что тот одет как неформал. Мизулина отметила, что директор школы активно пыталась замять ситуацию.

После избиения восьмиклассник находился без сознания несколько часов, из его рта шла кровь. Сообщается, что в родительском комитете происшествием возмущены: их детей держат в страхе, те боятся посещать школу.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что этих подростков-мигрантов необходимо выдворить за пределы Российской Федерации. Он уточнил, что если школьники успели получить гражданство, то его следует отобрать.