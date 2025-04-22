Школьник попал в реанимацию после жестокого избиения двумя мигрантами Полиция начала проверку после избиения школьника мигрантами в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция начала проверку после сообщения об избиении восьмиклассника двумя подростками-мигрантами в столичной школе, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве. Пострадавший ребенок находится в реанимации.

Полицейские выявили видеоролики с избиением школьника в ходе мониторинга интернета. Инцидент произошел в одной из школ Филимонковского района Москвы.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка в порядке ст. 144–145 УПК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отметили в столичном главке МВД.

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