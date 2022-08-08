Место крушения самолета в республике Коми попало на видео

Фото: vk.com/krajkomi

Место крушения легкомоторного самолета Cessna 177 в городе Ухта республики Коми попало на видео, которое опубликовали в Telegram-канале РИА Новости. По данным агентства, транспортная прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. Напомним, что при крушении воздушного судна погибли три человека, находящиеся внутри самолета.

На видеофрагменте показаны обломки Cessna 177. Единственная часть самолета, оставшаяся целой — это хвост. Место крушения оцеплено заградительной лентой, его осматривают сотрудники МЧС.

О крушении самолета Cessna 177 стало известно 8 августа. В результате трагедии трое человек, находившихся на борту, погибли.

Позже в пресс-службе МЧС России в разговоре с NEWS.ru рассказали, что пилоту легкомоторного самолета Cessna 177 пришлось совершить экстренную посадку в 400 метрах от аэропорта города Ухта. При крушении воздушное судно загорелось. По данным ведомства, экипаж сообщил об экстренной посадке в 14:10 (совпадает с московским).