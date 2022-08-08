Три человека погибли при крушении самолета в Коми РИА Новости: три человека погибли в Коми при крушении легкомоторного самолета

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в городе Ухта республики Коми, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По данным агентства, падение воздушного судна американского производителя Cessna произошло во время захода на посадку. Сотрудники экстренных служб приступили к выяснению обстоятельств авиакатастрофы.

При заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Крушение самолета Ил-76 произошло рано утром 24 июня. Самолет упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. Три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.

16 июля самолет Ан-2 упал в Новокубанском районе Краснодарского края. В результате погибли два человека — оба пилоты. Катастрофа произошла по причине столкновения самолета с ЛЭП. К ликвидации последствия аварии были привлечены 31 человек и 11 единиц спецтехники.