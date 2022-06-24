Транспортный самолёт Ил-76 разбился под Рязанью

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что транспортный самолёт Ил-76 разбился при посадке под Рязанью. В ведомстве добавили, что на месте крушения возникло сильное возгорание. Всего на борту находилось 10 человек, семь человек были госпитализированы. В настоящее время ведутся поиски двух членов экипажа, пишет ТАСС.

В 03:18 (мск) 24.06.2022 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о падении самолёта в городе Рязани. По предварительным данным при посадке разбился грузовой Ил-76. Семь человек госпитализировано, — рассказали в пресс-службе.

На месте организована работа оперативных служб.

В Сети ранее появились фотографии потерпевшего крушение самолета Ан-30 в Якутии. На опубликованных кадрах видно, что у судна повреждены хвостовая и носовая части, а также крыло и один из двигателей. Ан-30 направлялся по маршруту Якутск — Оленёк. Незадолго до посадки он пропал с радаров, экипаж судна перестал выходить на связь, а в назначенное время так и не прибыл в аэропорт. На поиски Ан-32 направили другой борт, а также вертолет Ми-8. Спустя несколько часов судно нашли в 70 километрах от точки прибытия. На борту находились семь человек, трое из них были госпитализированы.