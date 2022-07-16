Два человека погибли при крушении самолёта на Кубани

Самолёт Ан-2 упал в Новокубанском районе Краснодарского края. В результате погибли два человека — об пилоты, говорится в сообщении Telegram-канала Kub Mash.

Ан-2 врезался в линию электропередачи при посадке в станице Прочноокопской. 71-летний Юрий Покотилов (пилот из Армавира) вместе с напарником погибли. Они работали на сельхозполях — говорится в сообщении канала.

Катастрофа произошла по причине столкновения самолёта с ЛЭП. К ликвидации последствия аварии были привлечены 31 человек и 11 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой столкновения катера с баржей на Волге в Нижегородской области. В результате инцидента погиб мужчина, который управлял катером, баржа после удара осталась цела.