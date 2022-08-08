В МЧС раскрыли подробности крушения самолета в Коми МЧС: при крушении в Республике Коми легкомоторный самолет загорелся

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Пилоту легкомоторного самолета Cessna 177 пришлось совершить экстренную посадку в 400 метрах от аэропорта города Ухты, при крушении воздушное судно загорелось, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, экипаж сообщил об экстренной посадке в 14:10 (совпадает с московским).

В 14:10 поступила информация о том, что при посадке в аэропорту города Ухты легкомоторный самолет Cessna 177 совершил аварийную посадку в 400 метрах от аэропорта и загорелся. Все трое находившихся на борту пассажира погибли. В 14:20 пожар был ликвидирован на площади 6 кв/м. Помимо погибших, пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются, — рассказали в МЧС.

О крушении самолета Cessna 177 стало известно 8 августа. В результате трагедии трое человек, находившихся на борту, погибли.

Ранее самолет Ил-76 упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. Три человека были госпитализированы в областную клиническую больницу.

16 июля самолет Ан-2 потерпел крушение в Новокубанском районе Краснодарского края. В результате погибли два человека — оба пилоты. Катастрофа произошла по причине столкновения самолета с ЛЭП.