Мэрия Стаханова сообщила о разрушении гостиницы ударом ВСУ из HIMARS

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В Стаханове в ЛНР в результате нанесения удара со стороны украинской армии из реактивной системы залпового огня HIMARS разрушено здание гостиницы, сообщили ТАСС в мэрии города. Представитель администрации рассказал, что ВСУ обстреляли центральную часть города. По данным представительства ЛНР в СЦКК, 10 декабря в 20:30 войска Украины выпустили по Стаханову четыре ракеты из HIMARS. Власти города сообщали, что в результате обстрела несколько сотен жителей центральной части города остались без света, позже подачу электричества восстановили.

Попадание было в частную гостиницу, она в районе центрального рынка. Сейчас она не работала. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы, — сообщил агентству сотрудник мэрии.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе ВСУ по гостиничному комплексу на территории базы отдыха «Привал охотника» в Мелитополе. Рогов сообщил, что предварительно известно о двух погибших и еще двух пострадавших мирных жителях. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий позже сообщил, что число пострадавших в результате удара ВСУ из HIMARS по Мелитополю возросло до 10 человек. По его словам, из шести выпущенных ракет две были сбиты ПВО, остальные достигли своей цели. Балицкий заявил, что база отдыха полностью разрушена.