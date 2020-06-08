Мэрия: работодатели в Москве сами определят число сотрудников на удалёнке

https://static.news.ru/photo/f30a7c1e-a9c2-11ea-986b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатели в Москве сами будут определять, какие сотрудники должны и дальше работать в удалённом режиме, а какие могут приезжать в офис. Об этом заявила пресс-секретарь мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

По-прежнему в городе действует режим повышенной готовности, согласно которому работодателям рекомендуется сократить количество сотрудников в офисе к минимуму, но это минимальное количество определяют сами компании, — рассказала Пенькова, передаёт ТАСС.

Она подчеркнула, что работодатели должны обеспечить для работников соблюдение всех санитарных норм.

С 9 июне в Москве прекращают действовать режимы пропусков и самоизоляция. Будет отменён график прогулок. Возобновят работу парикмахерские, ветеринарные клиники и салоны красоты. Горожане обязаны будут носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее NEWS.ru писал, что первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов положительно отнёсся к отмене ограничений в столице. По его словам, это «действительно очень радостно». При этом депутат напомнил, что вероятность заразиться коронавирусом не исчезла, поэтому актуально соблюдать многие меры безопасности.