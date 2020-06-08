В Госдуме прокомментировали отмену ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/7a4d324c-a99c-11ea-bf48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что рад отмене в Москве с 9 июня ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

В беседе с RT он сообщил , что для него это радостная новость.

Это действительно очень радостно, когда отменяются все ограничения, самое главное, по передвижению, по самоизоляции, — сказал Тумусов.

При этом депутат напомнил, что вероятность заразиться COVID-19 не исчезла, поэтому многие меры безопасности всё ещё актуальны. Он подчеркнул важность своевременного мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что столичные суды вернутся к привычному, докарантинному режиму работы 9 июня. При этом маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции останутся по-прежнему обязательными для их посетителей.