Мэра Ульяновска госпитализировали

https://static.news.ru/photo/615fd746-6646-11eb-bae9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Ульяновска Сергей Панчин госпитализирован, диагноз пока не известен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В конце января Панчин сообщил, что ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у жены.

Он госпитализирован в Центральную городскую больницу. Диагноз пока не известен, — цитирует сообщение РИА Новости.

В пресс-службе администрации сообщили, что на время болезни Панчина его обязанности исполняет первый заместитель главы города Сергей Мишин.

В конце декабря COVID-19 был обнаружен у главы Ульяновской области Сергея Морозова и его супруги. Морозов перешёл на удалённый формат работы, пообещал соблюдать все рекомендации врачей и поблагодарил жителей региона за слова поддержки.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был диагностирован коронавирус, в конце августа сообщил, что вновь заразился этой инфекцией. В первый раз об инфицировании он рассказал в соцсетях 25 мая.

Весной COVID-19 также переболели главы Ленинградской области Александр Дрозденко и Республики Удмуртия Александр Бречалов. В июле стало известно о диагностировании COVID у губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, в августе — у главы Калмыкии Бату Хасикова.