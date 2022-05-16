Мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост, который занимал три с половиной года. Причиной ухода она назвал переход «на новое место работы».

Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы. За три с половиной года управления городом сделано немало. Я стремился не увеличивать долговую нагрузку на городской бюджет, а оперировать имеющимися средствами, — написал Волков.