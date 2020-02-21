https://static.news.ru/photo/540d3566-548b-11ea-91cf-fa163e074e61_660.jpg Вадим Шувалов Фото: admsurgut.ru

Глава Сургута Вадим Шувалов обязал своих заместителей ездить на автобусах после жалоб местных жителей на плохой общественный транспорт. Пассажиры на личной встрече с градоначальником рассказали ему о грязных салонах с неприятным запахом и потрёпанными сиденьями.

Вадим Шувалов дал своим заместителям поручение проверить санитарное состояние общественного транспорта. Поездки (они) продолжат до середины следующей недели, — сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

За «отклонения от нормы» перевозчикам придётся платить штрафы до 100 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Белгорода Юрий Галдун утвердил распоряжение об обязательном ношении униформы специалистами городских управ в сфере муниципального контроля. Первыми новую форму примерят сотрудники управления административной технической инспекции — это произойдёт в марте. В перспективе городские власти могут обязать носить униформу и других должностных лиц. В мэрии считают, что инициативу можно распространить на сотрудников комитета имущественных и земельных отношений и некоторых специалистов департамента городского хозяйства.