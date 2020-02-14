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Мэр Белгорода Юрий Галдун подписал распоряжение об обязательном ношении униформы специалистами городских управ в сфере муниципального контроля. Первыми новую форму примерят сотрудники управления административной технической инспекции — это произойдёт в марте.

Эскизы форменной одежды для чиновников в тёмно-синих тонах попали в распоряжение РИА Новости. Предусмотрены отдельные комплекты для лета и зимы в парадном и повседневном вариантах. Так, женский летний костюм предусматривает брюки и рубашку для повседневной носки и юбку с рубашкой для торжественных мероприятий.

В перспективе городские власти могут обязать носить униформу и других должностных лиц. В мэрии считают, что инициативу можно распространить на сотрудников комитета имущественных и земельных отношений и некоторых специалистов департамента городского хозяйства.

Ранее NEWS.ru писал о социологическом исследовании, в ходе которого выяснилось, что около 16% россиян готовы отказаться от повышения из-за необходимости соблюдать дресс-код.