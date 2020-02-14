Мэр Белгорода Юрий Галдун подписал распоряжение об обязательном ношении униформы специалистами городских управ в сфере муниципального контроля. Первыми новую форму примерят сотрудники управления административной технической инспекции — это произойдёт в марте.
Эскизы форменной одежды для чиновников в тёмно-синих тонах
В перспективе городские власти могут обязать носить униформу и других должностных лиц. В мэрии считают, что инициативу можно распространить на сотрудников комитета имущественных и земельных отношений и некоторых специалистов департамента городского хозяйства.
Ранее NEWS.ru писал о социологическом исследовании, в ходе которого выяснилось, что около 16% россиян готовы отказаться от повышения из-за необходимости соблюдать дресс-код.
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