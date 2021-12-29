Мэр Симферополя раскрыл причину своей отставки

Глава городской администрации Симферополя Валентин Демидов объяснил, что подал в отставку, поскольку не выполнил ряд поставленных задач. Он назвал своё решение «честным» и пожелал горожанам развития и процветания. Об уходе Демидова с поста мэра стало известно 30 декабря. Чиновник написал заявление на увольнение после встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

За время нахождения на должности не удалось выполнить ряд задач, которые стояли передо мной. Считаю честным сложить полномочия, — написал Демидов на странице в Facebook.

Он поблагодарил неравнодушных горожан, городское правительство и свою команду, а также пожелал городу процветания и развития.

Ранее стало известно, что Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Глава региона заявил, что градоначальник поступил как самокритичный человек, который признал, что не достиг необходимых результатов в работе. Он также назвал данное решение ответственным.

Валентин Демидов занял пост главы администрации Симферополя в апреле 2021 года после увольнения в феврале Елены Проценко. Он стал пятым по счёту руководителем города с 2014 года.

С сентября по ноябрь 2021 года в Крыму ряд чиновников ушли в отставку. Трое из них находятся под следствием — это бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов, бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера Новосельская. По мнению Сергея Аксёнова, задержания чиновников полуострова связаны с «человеческим фактором» и желанием «быстро заработать».