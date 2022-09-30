Мэр Новосибирска высказал своё отношение к мобилизации Мэр Новосибирска Локоть: право на мобилизацию нужно заслужить

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Частичная мобилизация — это не наказание, а право, которое еще надо заслужить, сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, передает «Сиб.фм». Ранее градоначальник призвал жителей ответственно отнестись к обращению президента Владимира Путина, а также заявил, что в стране нужна не только военная мобилизация, но и внутренняя.

Я против того, чтобы относиться к частичной мобилизации как к наказанию. Это право ещё надо заработать, — заявил Локоть.

Председатель правозащитной организации «Комитет солдатских матерей» в Новосибирской области Ольга Головина ранее заявила, что уклонение от частичной мобилизации — это позор. Она подчеркнула, что ей стыдно за уклонистов и их родителей так, будто от призыва сбежал ее собственный сын. По ее словам, в ситуации «нет ничего страшного», а матерям подлежащих мобилизации мужчин «не стоит держать своих сыновей под юбкой».

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов до этого заявил, что сбежавшие от мобилизации крымчане являются предателями, им нет места на полуострове. Он напомнил, что те, кто «не прячется по норам» и участвует в спецоперации, смогут бесплатно и по упрощённой схеме получить земельный надел в регионе. Он также привел цитаты из письма жительницы Симферополя, которую возмущают «недомужики», сбежавшие от мобилизации, — она предложила не впускать таких обратно домой. Политик поддержал данную инициативу.