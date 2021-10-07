Мэр Белгорода Юрий Галдун подал в отставку по собственному желанию. В интервью радиостанции «Говорит Москва» градоначальник признался, что это решение связано с расследованием дела о пытках в колонии.
Галдун подробности
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в начале октября региональное управление СК завело уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении сотрудников ИК-4 и спецназа УФСИН, которые ещё в ноябре 2012 года избивали заключённых в штрафном изоляторе. Как рассказал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, это тяжкое преступление удалось