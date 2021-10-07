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Мэр Белгорода Юрий Галдун подал в отставку

18:50, 07 октября 2021
Мэр Белгорода Юрий Галдун подал в отставку
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Мэр Белгорода Юрий Галдун подал в отставку по собственному желанию. В интервью радиостанции «Говорит Москва» градоначальник признался, что это решение связано с расследованием дела о пытках в колонии.

Галдун подробности уточнять не стал. С 22 сентября он находится в отпуске. Информацию об отставке также подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. Заявление об уходе Галдуна по собственному желанию Совет депутатов Белгорода рассмотрит 13 октября на внеочередном заседании.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в начале октября региональное управление СК завело уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении сотрудников ИК-4 и спецназа УФСИН, которые ещё в ноябре 2012 года избивали заключённых в штрафном изоляторе. Как рассказал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, это тяжкое преступление удалось раскрыть спустя девять лет благодаря тому, что правозащитники «получили доступ к видеоархиву ФСИН, который скрывался от прокуроров и следователей.

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