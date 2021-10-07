Мэр Белгорода Юрий Галдун подал в отставку по собственному желанию. В интервью радиостанции «Говорит Москва» градоначальник признался, что это решение связано с расследованием дела о пытках в колонии.

Галдун подробности уточнять не стал. С 22 сентября он находится в отпуске. Информацию об отставке также подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. Заявление об уходе Галдуна по собственному желанию Совет депутатов Белгорода рассмотрит 13 октября на внеочередном заседании.