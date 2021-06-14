Мэр Анапы позвал блогера Варламова в замы по городской среде

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Мэр Анапы Василий Швец предложил блогеру Илье Варламову перейти от слов к делу и стать его замом по развитию городской среды. Вместе градоначальник и блогер прогулялись по курортному городу, сообщается на сайте мэрии.

Варламов позиционирует себя как урбанист, некоторые его кейсы в Анапе признали приемлемыми.

Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды, — говорится в сообщении городской администрации.

Варламов приехал в Краснодарский край, вместе с мэром Анапы совершил пешую прогулку по городу и высказал свои замечания и предложения. Василий Швец, в свою очередь, отметил, что многие предложения блогера для него не являются новостью и уже подлежат реализации.

Как сообщалось ранее, трое пьяных жителей Уфы начали приставать к Илье Варламову, который прибыл в город по приглашению главы региона Радия Хабирова для участия в стратегической сессии. Спас блогера от агрессивных граждан забор, который тот раскритиковал.