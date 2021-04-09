В Уфе блогера Варламова защитил от нападения забор, который он критиковал

https://static.news.ru/photo/a38fd6c8-99c4-11eb-acb4-96000091f725_660.jpg Фото: varlamov/instagram.com

Трое пьяных жителей Уфы начали приставать к Илье Варламову, который прибыл в город по приглашению главы региона Радия Хабирова для участия в стратегической сессии. Спас блогера от агрессивных граждан забор, который тот раскритиковал.

После встречи с мэром Уфы Сергеем Грековым Варламов остался недоволен заборами на набережной.

Погуляли по городу: прокатились по набережной на велосипедах (набережная, кстати, так себе, есть над чем работать), прошлись по центру. И в какой-то момент я, как обычно, начал наезжать на заборы. Говорю мэру: вы заборы-то убирайте, а то не город, а кладбище! Один забор на другом, никуда не годится, — рассказал блогер на своей странице в Instagram.

Однако во время самостоятельной прогулки он столкнулся с пьяными местными жителями, которым не понравилась его причёска и стиль одежды. Они хотели отобрать у него фото- и видеоаппаратуру. Защитил Варламова забор, который разделял его и нападавших — те были слишком пьяны, чтобы перелезть через него.

Ну а я сейчас сижу и думаю: а чего это я утром возмущался заборами и просил Сергея Грекова их демонтировать? Не будь забора около дома 30 по улице Султанова, сидел бы я сейчас не в номере отеля, а в травмпункте, — заключил блогер.

Как писал NEWS.ru, ранее Варламова вызвали в архангельское УМВД. 1 ноября прошлого года он посетил Архангельск, а через три недели разместил о нём на своём YouTube-канале видеоролик «Архангельск: руины Русского Севера. Гнилые бараки и тысячи людей в развалинах», рассказывающий о неприглядной стороне жизни в городе.